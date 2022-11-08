Росія заплатила Ірану за дрони готівкою і захопленою в Україні західною зброєю – ЗМІ

Росія перевезла до Ірану 140 мільйонів євро готівкою та низку захоплених в Україні зразків британської та американської зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Sky News розповіло джерело у сфері безпеки на умовах анонімності.

У розпорядженні британського телеканалу опинилися знімки, на яких зафіксований рух двох російських літаків Іл-76 20 серпня в Тегерані. Стверджується, що вони перевезли готівку та зразки захопленого в Україні озброєння – британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.

За словами джерела Sky News, зброя була частиною партії військової техніки Британії і США, призначеної для українських військових, яка "потрапила в російські руки".

У відповідь на постачання західної зброї та готівки Іран передав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, зокрема 100 дронів-камікадзе Shahed-136, які використовуються РФ для нанесення ударів по Україні, а також 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, здатних скидати боєприпаси.

За даними джерела Sky News, за останні кілька днів між Тегераном і Москвою була досягнута домовленість про подальше постачання безпілотників на суму 200 мільйонів євро. Крім того, стверджується, що з 20 серпня щонайменше п'ять російських літаків перевезли безпілотники з Ірану до РФ.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії, але пізніше визнав, що постачав їх перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

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Крім того, за даними ЗМІ та розвідок Заходу й України, Іран пообіцяв надати Росії ракети класу "земля-земля", проти яких в України наразі немає ефективного захисту.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.