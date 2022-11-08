Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 21:12
фото оп

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну, цього разу привіз до Києва статуетку "Оскар", яка залишиться в країні до перемоги.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку "Оскара" як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни".

Деталі: Президент вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня та подякував "за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі".

Потім вони обоє пішли на Алею сміливості, де знаходиться іменна табличка Шона Пенна.

Теми: Зеленськийвійнакіно
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення біля кордону

Папа Римський: Війну в Україні не вирішити "інфантильною логікою зброї"

фотоНа окупованій правобережній Херсонщині почали масово підриватися мости

фото, відео В Ужгороді повалили пам’ятник радянському солдату

Ексголову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук – САП

Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела

Усі новини...
Зеленський
Зеленський запропонував ООН створити нову глобальну платформу
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію - законопроєкт
Путін може приєднатися до саміту G20 віртуально – Reuters
Останні новини
14:56
СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів
14:44
Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін
14:44
ОП створює правозахисний штаб на тлі бездіяльності Червоного Хреста
14:41
Зі сльозами на очах: як українці писали диктант національної єдності про рідний дім
14:39
Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення біля кордону
14:38
оновлено від 13.04Повітряну тривогу оголошували по всій Україні
14:20
Україна розраховує продовжити "зернову угоду" мінімум на рік та переглянути умови
14:15
Росія щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України – СБУ
14:10
Nissan списав майже 165 мільйонів доларів через вихід з російського ринку
14:06
Як діяти, якщо під час холодів зникне опалення: інструкція від КМДА
Усі новини...