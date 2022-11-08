Шон Пенн залишив свій "Оскар" в Україні до перемоги

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уже втретє за час повномасштабної війни відвідує Україну, цього разу привіз до Києва статуетку "Оскар", яка залишиться в країні до перемоги.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку "Оскара" як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни".

Реклама:

Деталі: Президент вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня та подякував "за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі".

Потім вони обоє пішли на Алею сміливості, де знаходиться іменна табличка Шона Пенна.