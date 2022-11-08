Партизани спалили церкву з окупантами біля Мелітополя – мер
Вівторок, 8 листопада 2022, 20:51
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сили спротиву у селі Вознесенка Запорізької області підпалили церкву, в якій розмістили штаб російські війська.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього
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Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів.
В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков".
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