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Партизани спалили церкву з окупантами біля Мелітополя – мер

Роман ПетренкоВівторок, 8 листопада 2022, 21:51
фото федорова

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що сили спротиву у селі Вознесенка Запорізької області підпалили церкву, в якій розмістили штаб російські війська.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього

Сьогодні близько 14:00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів.

В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков".

Теми: МелітопольпартизанивійнаРосія
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