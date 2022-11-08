Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США і Росія готуються відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 21:03

Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння – відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Речник Державного департаменту США підтвердив підготовку засідання двосторонньої консультативної комісії, але відмовився повідомити, коли і де воно відбудеться. Він додав, що США сподіваються на конструктивну сесію.

Реклама:

Двоє співрозмовників Bloomberg у Москві заявили, що ймовірним місцем зустрічі може бути єгипетський Каїр. У Женеві засідання комісії Росія провести не хоче, оскільки Швейцарія приєдналася до санкцій проти неї у зв'язку з повномасштабною агресією.

Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання нового Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ США призупинили її роботу.

Очікується, що на засіданні комісії американська сторона порушить питання відновлення інспекцій. У серпні Росія не допустила американських інспекторів на свої ядерні об'єкти, посилаючись на візові обмеження для росіян, які, за її словами, унеможливлюють їхній доступ до США

ВІДЕО ДНЯ

У Москві раніше закликали до відновлення широкого діалогу зі США, зокрема й щодо договору, який замінить чинний Договір про СНО. США своєю чергою заявили, що це неможливо, поки не відновляться інспекції.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Договір СНО-3 було продовжено на п’ять років. Зараз адміністрація Джо Байдена пропонує Росії переукласти договір до 2026 року, залучивши як третю сторону також Китай.

Читайте також: Ядерний виклик для Джо Байдена: чи продовжать США договір з РФ.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: