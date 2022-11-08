Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів
Вівторок, 8 листопада 2022, 22:52
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських і білоруських спортсменів із рейтингів організації.
Джерело: виступ Сулеймана, який цитують "РИА Новости"
Пряма мова Сулеймана: "Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC.
Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах.
Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC".
Довідка: На поточний момент у рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.
Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.
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