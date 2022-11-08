Російських боксерів вигнали зі світових рейтингів

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських і білоруських спортсменів із рейтингів організації.

Джерело: виступ Сулеймана, який цитують "РИА Новости"

Пряма мова Сулеймана: "Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC.

Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах.

Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC".

Довідка: На поточний момент у рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.

Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.