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Генасамблея ООН наступного тижня розгляне питання компенсації Україні збитків від війни

"Європейська правда"Вівторок, 8 листопада 2022, 22:44

Генеральна Асамблея ООН 14 листопада збереться на спеціальну сесію, де розгляне проєкт резолюції про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих розв’язаною Росією повномасштабною війною.

Про це у вівторок оголосила речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, українська делегація в ООН надіслала заявку щодо проведення спеціальної сесії для обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

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Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

Ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в ГА ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 мільярдів.

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12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням незаконних "референдумів", які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Резолюцію підтримала переважна більшість членів ООН – 143 із 193, п'ять держав (Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея та Нікарагуа) проголосували проти, решта 35 утрималися під час голосування.

Теми: ООНвійнарепараціїгроші
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