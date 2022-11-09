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Статки Маска впали нижче $200 млрд

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 00:52
Статки Маска впали нижче $200 млрд
Ілон Маск, фото: Getty Images

У вівторок статки Ілона Маска впали нижче 200 мільярдів доларів, оскільки інвестори здешевили акції Tesla Inc через побоювання, що топ-менеджер і найбільший акціонер виробника електромобілів більше зайнятий Twitter.

Джерело: Reuters, Forbes

Деталі: За даними Forbes, статки Маска зараз становлять 194,8 мільярда доларів, причому значна частина цих коштів надходить від його майже 15% акцій Tesla, ринкова вартість яких становить 622 мільярди доларів.

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Компанія втратила майже половину своєї ринкової вартості, а статки Маска впали на 70 мільярдів доларів з тих пір, як він заявив про покупку Twitter у квітні.

"Схоже, що Ілон Маск проводить 100% часу в Twitter, і ви знаєте, йому може знадобитися більше капіталу", - сказав Джей Хетфілд з Infrastructure Capital Management.

З моменту покупки Twitter Маск зробив дуже мало твітів про Tesla, що допомогло йому завоювати популярність на платформі.

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Замість цього він використовував Twitter для оголошення планів компанії, таких як підписка на перевірку синьої галочки за 8 доларів на місяць.

Капітал найбагатшої людини в світі, який також володіє компанією SpaceX, приблизно на 40 мільярдів доларів більший, ніж у другої найбагатшої людини, власника LVMH Бернара Арно.

Акції Tesla знизилися на 2% до $193,7 на денних торгах, падаючи третю сесію поспіль.

Теми: Маск
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