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Статки Маска впали нижче $200 млрд

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 01:52
Ілон Маск, фото: Getty Images

У вівторок статки Ілона Маска впали нижче 200 мільярдів доларів, оскільки інвестори здешевили акції Tesla Inc через побоювання, що топ-менеджер і найбільший акціонер виробника електромобілів більше зайнятий Twitter.

Джерело: Reuters, Forbes

Деталі: За даними Forbes, статки Маска зараз становлять 194,8 мільярда доларів, причому значна частина цих коштів надходить від його майже 15% акцій Tesla, ринкова вартість яких становить 622 мільярди доларів.

Компанія втратила майже половину своєї ринкової вартості, а статки Маска впали на 70 мільярдів доларів з тих пір, як він заявив про покупку Twitter у квітні.

"Схоже, що Ілон Маск проводить 100% часу в Twitter, і ви знаєте, йому може знадобитися більше капіталу", - сказав Джей Хетфілд з Infrastructure Capital Management.

З моменту покупки Twitter Маск зробив дуже мало твітів про Tesla, що допомогло йому завоювати популярність на платформі.

Замість цього він використовував Twitter для оголошення планів компанії, таких як підписка на перевірку синьої галочки за 8 доларів на місяць.

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Капітал найбагатшої людини в світі, який також володіє компанією SpaceX, приблизно на 40 мільярдів доларів більший, ніж у другої найбагатшої людини, власника LVMH Бернара Арно.

Акції Tesla знизилися на 2% до $193,7 на денних торгах, падаючи третю сесію поспіль.

Теми: Маск
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