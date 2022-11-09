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ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 02:45
ілюстративне фото АрміяInform

На південних рубежах захисту українські військові 11 разів вдарили з неба по ППО ворога, виконали 290 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, живу силу і техніку росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Бериславському районі Херсонщини, а також тилових регіонів, від Дніпропетровщини до Одеської області.

Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем".

Деталі: По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд. Обійшлося без людських втрат.

Ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 загарбників, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць автобронетехніки.

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Крім того, знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються.

"Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві.

Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють, переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", – повідомляють в ОК "Південь".

Також відомо, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Крім створення нестерпних умов для життя місцевого населення, окупанти посилюють і поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу веж мобільного зв’язку.

Тим часом в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет – в пунктах базування. На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

Теми: війнаЗбройні сили
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