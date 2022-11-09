Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 01:45
ЗСУ вдарили по системах ППО ворога і знищили 2 склади боєприпасів росіян – ОК Південь
ілюстративне фото АрміяInform

На південних рубежах захисту українські військові 11 разів вдарили з неба по ППО ворога, виконали 290 вогневих завдань, знищивши склади боєприпасів, живу силу і техніку росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Тривали обстріли населених пунктів, прилеглих до лінії розмежування, зокрема звільнених у Бериславському районі Херсонщини, а також тилових регіонів, від Дніпропетровщини до Одеської області.

Реклама:

Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю Одещини Х-31, яку випустив з літака Су-30. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем".

Деталі: По Нікопольському району по обіді ворог бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено кілька господарчих споруд. Обійшлося без людських втрат.

Ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 загарбників, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць автобронетехніки.

Крім того, знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються.

"Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві.

Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють, переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", – повідомляють в ОК "Південь".

Також відомо, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Крім створення нестерпних умов для життя місцевого населення, окупанти посилюють і поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу веж мобільного зв’язку.

Тим часом в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет – в пунктах базування. На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

Теми: війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: