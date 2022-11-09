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США і союзники хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 03:37
БУДІВЛЯ ПЕНТАГОНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Штати разом із союзниками і партнерами обговорюють можливості для забезпечення України необхідною технікою через навмисне руйнування Росією критично важливої інфраструктури.

Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Так, дійсно, російські ракетні удари вивели з ладу значну частину української енергетичної інфраструктури".

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти".

Деталі: Райдер зазначив, що Сполучені Штати обговорюють з іншими державами, яку ефективну підтримку можна забезпечити Україні в умовах блекаутів, що охопили значну частину країни.

Він уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

Теми: війнаенергетикаСША
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