США і союзники хочуть допомогти Україні впоратися з блекаутами – Пентагон

Штати разом із союзниками і партнерами обговорюють можливості для забезпечення України необхідною технікою через навмисне руйнування Росією критично важливої інфраструктури.

Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Так, дійсно, російські ракетні удари вивели з ладу значну частину української енергетичної інфраструктури".

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти".

Деталі: Райдер зазначив, що Сполучені Штати обговорюють з іншими державами, яку ефективну підтримку можна забезпечити Україні в умовах блекаутів, що охопили значну частину країни.

Він уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.