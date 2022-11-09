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Twitter запроваджує "офіційну" сіру позначку для деяких перевірених акаунтів

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 05:48
Twitter запроваджує офіційну сіру позначку для деяких перевірених акаунтів
фото: getty images

Twitter заявив, що додасть сіру "офіційну" позначку до деяких відомих акаунтів, щоб вказати, що вони є справжніми.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Нинішня система використання так званих "синіх галочок", що підтверджують справжність облікового запису, незабаром зникне для тих, хто щомісяця не платить за послугу.

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Галочки стануть доступними для всіх, хто бажає сплатити 7,99 доларів США на місяць, що також включатиме деякі бонусні функції, такі як менша кількість реклами та можливість отримати більшу видимість твітів.

Нинішня система верифікації платформи діє з 2009 року і була створена для того, щоб підтвердити, що відомі та публічні акаунти є тими, за кого вони себе видають.

Експерти висловили занепокоєння, що надання можливості поставити галочку будь-кому на платній основі може призвести до видачі себе за інших осіб, поширення дезінформації та шахрайства.

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Сіра позначка є очевидним компромісом. Але це може призвести до більшої плутанини, оскільки користувачам Twitter, які звикли до синьої галочки як знаку автентичності, тепер доведеться шукати менш очевидну "офіційну" позначку.

Теми: соцмережі
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