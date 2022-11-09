Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter запроваджує "офіційну" сіру позначку для деяких перевірених акаунтів

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 06:48
фото: getty images

Twitter заявив, що додасть сіру "офіційну" позначку до деяких відомих акаунтів, щоб вказати, що вони є справжніми.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Нинішня система використання так званих "синіх галочок", що підтверджують справжність облікового запису, незабаром зникне для тих, хто щомісяця не платить за послугу.

Галочки стануть доступними для всіх, хто бажає сплатити 7,99 доларів США на місяць, що також включатиме деякі бонусні функції, такі як менша кількість реклами та можливість отримати більшу видимість твітів.

Нинішня система верифікації платформи діє з 2009 року і була створена для того, щоб підтвердити, що відомі та публічні акаунти є тими, за кого вони себе видають.

Експерти висловили занепокоєння, що надання можливості поставити галочку будь-кому на платній основі може призвести до видачі себе за інших осіб, поширення дезінформації та шахрайства.

Сіра позначка є очевидним компромісом. Але це може призвести до більшої плутанини, оскільки користувачам Twitter, які звикли до синьої галочки як знаку автентичності, тепер доведеться шукати менш очевидну "офіційну" позначку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: соцмережі
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоРосіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

відеоЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – джерела

Результати виборів до Сенату США стануть відомі в грудні: у Джорджії очікують на другий тур

МЗС України про пропозиції перемовин із Москви: Димова завіса

Путін вирішив не їхати на саміт G20 – ЗМІ

відеоРОСІЯ ЗДАЄ ХЕРСОН – ШОЙГУ

Усі новини...
соцмережі
Meta розпочне масові скорочення в середу вранці – ЗМІ
"Не читав Достоєвського, але хоче блиснути ерудицією": реакції українців на слова Папи про росіян
#LightOnZelenskyyOff. Чому не всі вкиди російських ІПСО варто розвінчувати
Останні новини
23:20
Українська позиція для саміту G20 сформована – президент
23:04
В Ізраїлі кажуть, що не можуть надати Україні ППО, бо самим не вистачає
22:53
Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
22:51
відеоЗеленський про відступ росіян із Херсона: Ніхто нізвідки просто так не йде
22:37
Британія передає Україні близько 1000 зенітних ракет
22:31
Путін нагородив херсонського колаборанта Стремоусова посмертно
22:18
Середу Україна пройшла без аварійних відключень, блекаут можливий, але передумов немає - Yasno
22:09
УЗ переводить продаж квитків на поїзд Київ – Варшава повністю в онлайн
21:58
Нідерланди відправлять до 100 інструкторів для навчання українських військових у межах місії ЄС
21:56
фотоРосіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки
Усі новини...