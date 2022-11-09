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У Білорусі "вичисляють" громадян з проукраїнською позицією і критиків агресії РФ – штаб

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 06:28
У Білорусі вичисляють громадян з проукраїнською позицією і критиків агресії РФ – штаб
ілюстративне фото TUT.by

У Білорусі правоохоронці посилено розшукують осіб із проукраїнською позицією і тих, хто критикує війну Росії в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану "спеціальну військову операцію" Російської Федерації в Україні".

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Теми: БілорусьвійнаРосія
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