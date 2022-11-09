У Білорусі "вичисляють" громадян з проукраїнською позицією і критиків агресії РФ – штаб
Середа, 9 листопада 2022, 07:28
У Білорусі правоохоронці посилено розшукують осіб із проукраїнською позицією і тих, хто критикує війну Росії в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Правоохоронні органи Республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, які критикують владу чи так звану "спеціальну військову операцію" Російської Федерації в Україні".
ВІДЕО ДНЯ