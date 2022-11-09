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Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті – нічия

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 07:35
фото: Getty Images

Республіканська партія на шляху до встановлення контролю над Палатою представників Конгресу за результатами проміжних виборів у США.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.

 

Але це число може змінитися, оскільки 100 з 435 місць в Палаті представників, які переобиралися, ще не були оголошені, в тому числі деякі з вразливими республіканцями, які займають посади.

Вирішальні перегони до Сенату в Пенсильванії, Неваді, Джорджії та Аризоні мають дуже близькі результати. Перегони в Джорджії можуть завершитися другим туром 6 грудня, і, можливо, на кону стоятиме доля Сенату. Наразі демократи контролюють Сенат 50 на 50, а віцепрезидент Камала Харріс має вирішальний голос.

Попередні результати свідчать про те, що демократи уникатимуть "розгромних" виборів, яких дехто в партії побоювався, зважаючи на падіння рейтингу Байдена та розчарування виборців через інфляцію.

Навіть мінімальна республіканська більшість у Палаті представників зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.

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Остаточний результат виборів до Конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто,, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.

Напередодні у Держдепі заявили, що підтримка України з боку Вашингтона буде "непохитною і незмінною" незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу.

Минулого тижня під час візиту до Києва радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від результатів виборів.

Дивіться також репортаж "Європейської правди" з візиту безпекового радника США Джейка Саллівана: "США погодилися, що вважати перемогою України".

Теми: СШАвибори
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