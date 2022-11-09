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Ворог атакував логістичне підприємство у Дніпрі, виникла сильна пожежа, є поранені

Ольга Глущенко Середа, 9 листопада 2022, 07:45
пожежа на підприємстві у Дніпрі, фото: тг Резніченка

Ворог атакував Дніпро дронами-камікадзе, які влучили у логістичне підприємство, виникла велика пожежа, 4 поранених.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Дослівно: "Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе.

П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила.

Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі.

 

Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства".

 
 

Деталі: Крім того, по Нікопольському району росіяни стріляли із "Градів" і важкої артилерії. Постраждали  дві громади – Мирівська та Марганецька.

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"Люди вціліли", – зазначив Резніченко.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській – будинки та лінія електропередач.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьобстрілвійна
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