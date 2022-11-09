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Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 08:14

Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія запропонує в середу надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

На початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що цього тижня запропонує суттєвий фінансовий пакет від ЄС обсягом до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро.

ЄС все ще має затвердити решту 3 мільярди євро з 9-мільярдного пакету макрофінансової допомоги на 2022 рік, обіцяного в травні. Розбіжності щодо структури плану ускладнили виплати протягом останніх місяців.

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Держави-члени не дійшли згоди щодо того, чи повинна допомога надаватися у вигляді грантів або пільгових кредитів, як це було до цього часу. Столиці також зіткнулися з питанням щодо обсягу гарантій, які вони повинні надати для запозичення грошей на ринках.

Теми: УгорщинаЄвропа
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