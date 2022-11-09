Захисники за добу знищили майже 800 окупантів
Середа, 9 листопада 2022, 08:38
Втрати Росії у війні проти України сягнули майже 78 тисяч військових, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 801 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12) од,
- артилерійських систем – 1 802 (+11) од,
- РСЗВ – 393 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 205 (+2) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7) од,
- крилаті ракети ‒ 399 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 159 (+0) од.
Дані уточнюються.