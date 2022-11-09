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Захисники за добу знищили майже 800 окупантів

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 09:38
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули майже 78 тисяч військових, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 801 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1 802 (+11) од,
  • РСЗВ – 393 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 205 (+2) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7) од,
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 159 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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