Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили майже 800 окупантів

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 08:38
Захисники за добу знищили майже 800 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули майже 78 тисяч військових, 1 483 БПЛ, 2 801 танк, 5 666 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 77 950 (+780) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 801 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 666 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1 802 (+11) од,
  • РСЗВ – 393 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 205 (+2) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 483 (+7) од,
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 227 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 159 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Арештований Стрєлков вирішив позмагатись з Путіним за посаду президента
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: