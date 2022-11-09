Кількість міністерств уряду планують зменшити з 20 до 14 і різко зменшити штат - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський у середу провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду, де була узгоджена чергова концепція пперебудови Кабінету міністрів.

Джерело: ZN.ua

Деталі: Кількість міністерств у Кабміні планується сколротити до 14, замість поточних 20.

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій.

Міністерству культури та інформаційної політики додадуть вирішення питання європейської та євроатлантичної інтеграції і перейменують у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики.

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднають у Міністерство економічного розвитку.

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики.

Міністерство екології змінить назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Без змін залишаються: Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я.

Також планується виокремити так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств. Він безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Документ також передбачає скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):

У центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;

у територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;

У центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;

У терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Передісторія:

Про плани переформатування уряду "Українська правда" писала у червні 2022 року у статті "Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд".