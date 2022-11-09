СБУ знешкодила ДРГ ворога, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ РФ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Сумської області

Пряма мова: "Встановлено, що вони розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави.

Реклама:

Одним із головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За даними спецслужби, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу увійшов 42-річний мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.

Він був на прямому зв’язку зі своїм "куратором" і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

За вказівкою ФСБ агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя.

Для збору розвідданих вони "в темну" використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони.

Крім того, один із них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ.

Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і 7 листопада затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили 2 протитанкові міни ТМ-62М з підривачами, 2 бойові гранати РГО із запалами, автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Одному з чоловіків повідомлено про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Інший відповідатиме за поширення інформації про розташування Збройних Сил України

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації за підготовку диверсії, зазначають в СБУ.