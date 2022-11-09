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Кримський міст не запрацює повністю до вересня 2023 року - розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 10:28

Зусилля Росії щодо ремонту Кримського мосту тривають, але навряд чи він буде повністю введений в експлуатацію принаймні до вересня 2023 року.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб можна було перемістити та встановити на ньому нову 64-метрову секцію. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три секції, зазначається у зведенні.

Хоча кримські чиновники стверджували, що ці додаткові секції будуть встановлені до 20 грудня, у звіті, наданому президенту Путіну, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року.

Згідно з контрактом, заміна пошкодженого залізничного мосту має бути завершена до вересня 2023 року, хоча віцепрем'єр Росії заявив, що терміни ремонту буде скорочено, наголошується в огляді. Хоча одна колія відкрита, рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погодних умов протягом зимових місяців.

"Атака на Кримський міст порушила російське матеріально-технічне постачання до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автошляхом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху", - заявляє британська розвідка. 

У жовтні британська розвідка заявляла, що Росії все важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками диверсії на Кримському мосту.

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Теми: Керченський містКримВелика Британіярозвідка
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