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Луганщина перетворилась на російський могильник, це шкодить екології – ОВА

Альона Мазуренко Середа, 9 листопада 2022, 10:37
Луганщина перетворилась на російський могильник, це шкодить екології – ОВА

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на території області проблеми із екологією через велику кількість загиблих, які стихійно поховані та залишків окупантів. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "У місцях боїв Луганщина перетворюється на великий російський могильник...

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Екологія на Луганщині порушена великою кількістю загиблих, які стихійно поховані. Та рашистськими залишками, які ніхто і не збирається ховати. У зв‘язку з цим вже є проблема з водою, яка заражена.

Щодо орківських трупів після деокупації - ми збиратимемо їх поки у рефрежератори, далі визначимося".

Деталі: Також, за словами Гайдая, важка ситуація у Білогорівці.

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Селище постійно обстрілюють окупанти, росіяни скидають на нього авіабомби, і системно атакують. Населений пункт повністю зруйновано.

Глава ОВА заявив, що на розмінування на Луганщині основних шляхів та територій об‘єктів критичної інфраструктури, житлових площ, аби розпочати цілковите відновлення - знадобиться не менше 10 років. Щодо всієї території області - значно більше.

Зокрема, проблемою у розмінуванні постануть сучасні розробки, наприклад - пластикові міни, які металошукач не зможе знайти.

Тому повертатися до деокупованих населених пунктів наразі небезпечно.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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