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РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість – знищено

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 11:02
РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість – знищено
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Російські окупанти випустили вже понад 400 іранських дронів по території України, більшість - збито.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 9 листопада

Пряма мова: "Понад чотириста БПЛА (з першої партії, поставленої Іраном –ред.) вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено Силами оборони".

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Деталі: За словами Ігната, українська ППО постійно підвищує відсоток збивання дронів.

На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась речник Повітряних сил зазначив, що на використання цих баражуючих боєприпасів впливає і її наявність, і підготовка та транспортування, а також погодні умови.

В ніч на 9 листопада атаки "шахедів" відбувались із тимчасово окупованої території Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

Також зенітники Повітряних сил вранці знищили один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаІран
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