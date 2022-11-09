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В Ужгороді повалили пам’ятник радянському солдату

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 12:35
Фото з Facebook ЗОДА

В Ужгороді на кордоні зі Словаччиною демонтували пам’ятник "радянським визволителям".

Джерело: Закарпатська обласна державна адміністрація у Facebook, голова ЗОДА Віктор Микита у Telegram

Дослівно ЗОДА: "Пам'ятник "визволителям" в Ужгороді біля українсько-словацького кордону...ВСЕ!" 

 
Фото ЗОДА

Деталі: Голова області Віктор Микита повідомив, що на місці радянського пережитку може з'явитися пам'ятник на честь українських героїв – закарпатських штурмовиків 128-ї бригади.

За словами Микити, профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту. 

 
Фото ЗОДА

Для довідки: Монумент солдата з прапором в одній руці і автоматом в іншій має назву "Україна – визволителям". Він був встановлений в Ужгороді у 1970 році.  Висота монумента становить 11 метрів, вага – 19 тонн.

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Пам'ятник був розташований на вулиці Собранецькій поблизу КПП "Ужгород" на держкордоні України та Словаччини.

У жовтні Микита повідомив, що величезний монумент має ознаки аварійності і "несе реальну загрозу життю й здоров’ю людей, які перебувають у черзі для перетину державного кордону".

Для його обстеження створили спеціальну комісію. Вона встановила, що пам’ятник аварійний і потребує невідкладного демонтажу й переміщення на зберігання у визначене місце.

Тоді ж повідомлялося, що відповідні служби отримали завдання підготуватися до демонтажу монумента.

Теми: УжгородкультураЗакарпаття
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