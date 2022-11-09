Папа Римський: Війну в Україні не вирішити "інфантильною логікою зброї"

Папа Римський Франциск у середу заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї", а потрібно вести діалог.

Главу Ватикану цитує італійський ресурс Agenzia Nova, повідомляє "Європейська правда".

"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - заявив лідер Католицької церкви.

Понтифік послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну, наголосивши на необхідності практики діалогу: "У Бахрейні, як це прийнято на Сході, люди прикладають руку до серця, коли когось вітають. Я теж це робив, щоб звільнити місце в собі для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, здавалося б, він залишається питанням ідей, а не реальності", - додав Папа Франциск.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у відповідь зазначила, що Папа неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян.