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Росія щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України – СБУ

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 14:15
Ілля Вітюк. Фото СБУ

Росія супроводжує свої ракетні удари по українських енергооб’єктах потужними кібератаками, щоб спричинити максимальний "блекаут", але Україна їх відбиває, і навіть переходить до блискавичного кіберконтрнаступу.

Джерело: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю "Liga.net"

Пряма мова Вітюка: "Енергетика, інфраструктура і логістика – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ супроводжувалися і кібератаками. Ми очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною. 

Інколи ми маємо інформацію, куди битиме ворог найближчими днями чи тижнями, і наша задача – не допустити цього. Про більшість кібератак суспільство не знає, але Росія сьогодні робить в середньому понад 10 кібератак на добу".

Деталі: За словами Вітюка, якби їх не відбивали, то наслідки були б "украй серйозними".

Він пояснив, що кібератаки можуть бути набагато ефективніші та дешевші за ракетні обстріли, адже одночасна атака на всі обленерго може вимкнути світло по всій країні.

Начальник Департаменту кібербезпеки додав, що наразі у найгірших випадках кібератаки росіян можуть  вимкнути електроенергію на 5-10 хвилин або зупинити на короткий час роботу деяких сервісів. Але його департамент працює над тим, щоб навіть такого не ставалося.

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За словами Вітюка, приблизно 90% всіх кібератак, які здійснюються на українські державні ресурси, здійснюють спецслужби РФ. Ще невеликий відсоток кібератак – це білоруські спецслужби, які сприяють РФ. І до 1% – це решта спецслужб.

Він додав, що зазвичай це не деструктивні атаки, а спроби отримати певну розвідінформацію.

Кількість атак за останні роки лише зростає: якщо у 2020 році було зафіксовано близько 800 кібератак, то у 2021-му – майже 1400, а цього року – вже понад 3500.

Пряма мова Вітюка: "Ми вже до всього готові, немає нічого такого, що б ми не бачили. 

Україна розпочала кіберконтрнаступ уже 24 лютого.  

Раніше Україна не вдавалася до кібернаступу, тому що за міжнародними нормами це могли визнати приводом до війни. Сьогодні наш контрнаступ розвивається ще блискавичніше, ніж на традиційному фронті. Часто палає і кібербавовна" . 

Деталі: Він також додав, що фактично в Україні є своя кібертероборона, яка налічує сотні тисяч бійців – простих українців, які долучилися до боротьби на кіберфронті.    

Теми: кібербезпекаРосіявійна
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