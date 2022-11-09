ОП створює правозахисний штаб на тлі бездіяльності Червоного Хреста

За пропозицією Офісу президента правозахисні організації вирішили створити інформаційний правозахисний штаб, який публікуватиме дані про порушення прав людини під час російської агресії.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Міжнародний комітет Червоного Хреста не погодився делегувати своїх представників до складу місії, яка мала відбути на лінію розмежування та вимагати від Росії надання доступу до місць утримання українських бранців.

За моєю пропозицією учасники засідання ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який на регулярній основі оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії".

Деталі: Єрмак закликав українські й міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу.

За його словами, штаб працюватиме безперервно та стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених, яких утримують окупанти.

Про цсе це Єрмак заявив на зустрічі з українськими і міжнародними правозахисними організаціями, присвяченій питанням забезпечення прав українських військових і цивільних полонених, яких утримує РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Питання нелюдських умов українських військовополонених і цивільних осіб, які перебувають у полоні РФ, є найгострішим правозахисним питанням у Європі з часів Другої світової війни.