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Помер народний депутат кількох скликань Юрій Кармазін

Середа, 9 листопада 2022, 14:44
Фото: Facebook Кармазіна

На 66-му році життя помер відомий український політик Юрій Кармазін.

Джерело: повідомлення голови Одеської районної ради Віталія Барвіненка у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P".

Деталі: Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема, був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань.

У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона".

Теми: КармазінВерховна Рада
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