Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів

Ірина БалачукСереда, 9 листопада 2022, 13:56
СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів
Фото pixabay.com

Від початку війни СБУ просила соцмережу Telegram заблокувати понад 1,5 анонімних каналів, які розповсюджували дезінформацію.

Джерело: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю "Liga.net"

Деталі: Він пояснив, величезний масив непідтвердженої інформації у Telegram-каналах є серйозною проблемою, з якою складно боротися, оскільки сервери компанії розташовані не в Україні, і як юридична особа Telegram в Україні не представлений.

Реклама:

Пряма мова Вітюка: "З точки зору національного законодавства, механізм блокування Telegram-каналів наразі відсутній. 

СБУ офіційно звертається до адміністрації Telegram з вимогами заблокувати певні канали з поясненням, чому це слід зробити. З початку війни ми передали на блокування понад 1500 Telegram-каналів, більш як 1500 акаунтів в Instagram, Facebook і TikTok".

Деталі: За словами начальника Департаменту кібербезпеки, інколи Telegram реагує на це і блокує, інколи – ні.  

ВІДЕО ДНЯ

У таких випадках СБУ застосовує інші технічні та агентурні методи, щоб заблокувати ще частину каналів.

За словами Вітюка, це доволі результативно, але не на 100%.

Таку саму боротьбу ведуть з каналами у Viber, але їх з Telegram не можна порівняти, оскільки групи у Viber мають значно меншу популярність та охоплення. 

В інших соцмережах блокування деструктивного контенту теж працює.

За словами Вітюка, цього року СБУ вже припинила діяльність 35 ботоферм потужністю близько 1,5 млн фейкових акаунтів і заблокувала майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників.

Теми: кібербезпекасоцмережіРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
кібербезпека
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
Російські хакери атакували сервери мерії Праги
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: