СБУ від початку війни просила Telegram заблокувати понад 1,5 тисячі анонімних каналів

Від початку війни СБУ просила соцмережу Telegram заблокувати понад 1,5 анонімних каналів, які розповсюджували дезінформацію.

Джерело: начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю "Liga.net"

Деталі: Він пояснив, величезний масив непідтвердженої інформації у Telegram-каналах є серйозною проблемою, з якою складно боротися, оскільки сервери компанії розташовані не в Україні, і як юридична особа Telegram в Україні не представлений.

Пряма мова Вітюка: "З точки зору національного законодавства, механізм блокування Telegram-каналів наразі відсутній.

СБУ офіційно звертається до адміністрації Telegram з вимогами заблокувати певні канали з поясненням, чому це слід зробити. З початку війни ми передали на блокування понад 1500 Telegram-каналів, більш як 1500 акаунтів в Instagram, Facebook і TikTok".

Деталі: За словами начальника Департаменту кібербезпеки, інколи Telegram реагує на це і блокує, інколи – ні.

У таких випадках СБУ застосовує інші технічні та агентурні методи, щоб заблокувати ще частину каналів.

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За словами Вітюка, це доволі результативно, але не на 100%.

Таку саму боротьбу ведуть з каналами у Viber, але їх з Telegram не можна порівняти, оскільки групи у Viber мають значно меншу популярність та охоплення.

В інших соцмережах блокування деструктивного контенту теж працює.

За словами Вітюка, цього року СБУ вже припинила діяльність 35 ботоферм потужністю близько 1,5 млн фейкових акаунтів і заблокувала майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників.