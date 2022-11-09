Спецпризначенці Нацгвардії розбили колону ворога на Донеччині

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Спецпризначенці НГУ виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині.

В результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами.

Зазначається, що швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та скидали снаряди дронами з повітря.