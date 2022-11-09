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Спецпризначенці Нацгвардії розбили колону ворога на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 16:02
Спецпризначенці Нацгвардії розбили колону ворога на Донеччині
фото НГУ

Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Деталі: Спецпризначенці НГУ виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині.

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В результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами.

 

Зазначається, що швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та скидали снаряди дронами з повітря.

 

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Теми: НацгвардіявійнаДонецька область
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