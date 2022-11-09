Спецпризначенці Нацгвардії розбили колону ворога на Донеччині
Середа, 9 листопада 2022, 17:02
Бійці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши 3 танки та 2 БМП.
Джерело: пресслужба Нацгвардії
Деталі: Спецпризначенці НГУ виявили та знищили колону техніки противника на Донеччині.
В результаті вогневого ураження було знищено 3 танки та 2 БМП разом з екіпажами.
Зазначається, що швидкий та ефективний удар гвардійці завдали із ПТРК та скидали снаряди дронами з повітря.