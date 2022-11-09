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Набір кастрюль та спінінги: слідчі встановили, що росіяни крали у Бучі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 17:11
Фото з сайту SDEK, Радіо Свобода

Українські слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які грабували будинки українців у Бучанському районі Київщини, а потім відправляли викрадене до Росії з поштового відділення у білоруському місті Мозир.

Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на оприлюднених у Держреєстрі двох судових рівень про заочний арешт чотирьох підозрюваних

Деталі: Згідно з матеріалами кримінальної справи, один із нацгвардійців відправив в російське місто Бірабіджан посилку вагою 60 кілограмів. У "комплект" входили шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук.

Боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового козачого полку відправив до Рубцовська Алтайського краю найбільшу посилку – вона важила 150 кілограмів і містила: планшет, материнську плату комп’ютера, відеокарту комп’ютера, материнська плата, комп’ютерний блок живлення, процесор, ігрова приставка та її контролери, лампа для нігтів, вулична музична колонка, машинка для стрижки волосся, шліфувальна машина, набір інструментів, шуруповерт акумуляторний, зварювальний апарат, хутроз натуральної дублянки, два побутові газові циліндри, інструменти для заточування інструментів, багатофункціональний інструмент. 

Ці речі російські військові викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.

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"Радіо свобода" нагадує, що, за підрахунками ЗМІ у травні, під час війни в Україні російська кур’єрська служба доставки SDEK відправила з пунктів відправлення поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики на сході України.

Пік перевезень припав на початок квітня, коли російські війська відступали з Київської області та півночі України. 

Як повідомляє "Радіо свобода", всіх цих російських військових оголошено міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Теми: Бучаокупаціявоєнні злочиниБілорусь
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