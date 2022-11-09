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Зеленський збирав Ставку: говорили про захист кордону, енергетику і зиму

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 16:47
Зеленський збирав Ставку: говорили про захист кордону, енергетику і зиму
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у середу 9 листопада провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії РФ та звільнення українських територій від окупантів.  

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Також було заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України. 

Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду.

Крім того, учасники зустрічі проаналізували перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак, та заходи з протиповітряного захисту критичної інфраструктури України. 

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Також були розглянуті питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків. 

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теми: ЗеленськийвійнаенергетикаЗбройні сили
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