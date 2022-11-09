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Німеччина передає Україні ракети IRIS-T і бронемашини Dingo

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 16:56

Німеччина додала ще кілька видів озброєння, включно з ракетами для IRIS-T і бронемашинами Dingo, у свій перелік військової допомоги Україні, який публікують на сайті федерального уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Серед змін, порівняно з даними станом на попередній тиждень, у ньому вказують: 

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- 30 бронемашин Dingo; 

- ракети для раніше наданої Україні системи ППО Iris-T;

- ще чотири датчики для виявлення і перешкоджання роботі дронів (на додачу до 14 станом на минулий тиждень); 

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- п’ять тягачів M1070 Oshkosh та ще один навантажувач, на додачу до двох наданих раніше. 

Українська сторона поки нічого не повідомляла про це. 

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Києва анонсував надання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS і чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Новий посол України в Берліні Олексій Макеєв має надію на те, що рано чи пізно Німеччина почне напряму надавати Україні і бойові танки. 

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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