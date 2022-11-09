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Путін вирішив не їхати на саміт G20 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 18:06
Володимир Путін, AFP via Getty Images

Президент Росії Владімір Путін все ж вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який проходитиме наступного тижня на острові Балі в Індонезії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, яким відомо про планування, пише "Європейська правда". 

Причиною рішення називають острах у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сєргєя Лаврова. 

Нагадаємо, на подію запрошений також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що братиме участь лише у разі, якщо на саміті не буде Путіна. 

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

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Теми: ПутінІндонезія
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