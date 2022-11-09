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Путін вирішив не їхати на саміт G20 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 17:06
Путін вирішив не їхати на саміт G20 – ЗМІ
Володимир Путін, AFP via Getty Images

Президент Росії Владімір Путін все ж вирішив не їхати на саміт лідерів Групи двадцяти, який проходитиме наступного тижня на острові Балі в Індонезії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, яким відомо про планування, пише "Європейська правда". 

Причиною рішення називають острах у Кремлі, що західні лідери будуть показово уникати Путіна.

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Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сєргєя Лаврова. 

Нагадаємо, на подію запрошений також президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що братиме участь лише у разі, якщо на саміті не буде Путіна. 

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Владімір Путін, можливо, приєднається до саміту лідерів G20 віртуально

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Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: ПутінG20ІндонезіяРосія
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