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Росія атакувала касетними снарядами Криворізький район – ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 листопада 2022, 20:34
Скрін з мапи

Ввечері 9 листопада російські окупанти атакували касетними боєприпасами Криворізький районі Дніпропетровщини.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram 

Пряма мова: "Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів". 

Деталі: Вілкул закликав жителів Криворізького району "дивитися під ноги", доглядами за дітьми та не брати у руки улмаки снарядів, які сході на блискучі циліндри.

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Теми: Кривий Рігвійнавоєнні злочини
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