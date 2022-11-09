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У Молдові відкрили кримінальну справу через російські ракети, які порушили повітряний простір

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 20:50

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і з особливих справ Молдови (PCCOCS) порушила кримінальне провадження за фактом прольоту в повітряному просторі країни російських ракет 10 і 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Провадження розслідується за двома епізодами. У випадку трьох російських ракет, які перетнули повітряний простір Молдови 10 жовтня, йдеться про порушення правил польотів без попереднього дозволу.

Що ж стосується запущеної Росією ракети, яка впала на молдовській території 31 жовтня, тут розслідування здійснюється за статтею Кримінального кодексу про доставку, розміщення, приведення в дію або підрив вибухового пристрою чи іншого пристрою.

"Справа розслідується на багатосторонній основі, і додаткова інформація запитується і буде запитуватися у національних інституцій та юрисдикцій, повітряний простір яких був порушений ракетами, про які йдеться", – зазначають у PCCOCS.

Як відомо, під час масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови, у зв’язку з чим молдовське МЗС викликало російського посла.

А 31 жовтня на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську ГЕС на українській території. У зв’язку з цим МЗС Молдови оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту; у відповідь РФ вислала одного молдовського дипломата.

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Теми: МолдоваРосіяміжнародні відносинипрокуратура
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