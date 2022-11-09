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Результати виборів до Сенату США стануть відомі в грудні: у Джорджії очікують на другий тур

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 20:56

В американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У січні 2021 року саме у Джорджії перемога двох кандидатів від Демократичної партії в другому турі дозволила їм отримати мінімально необхідні для більшості в Сенаті 50 місць (додатковий голос забезпечує віцепрезидентка Камала Гарріс).

Нині на виборах до верхньої палати Конгресу змагаються чинний сенатор-демократ Рафаель Ворнок та республіканець Гершел Вокер, якого підтримав Дональд Трамп. Хоча нині Ворнок лідирує в голосуванні з невеликим відривом, він не здобув достатніх 50% голосів для перемоги в першому турі.

Імовірно, не останню роль у цьому зіграла участь у виборах кандидата від Лібертаріанської партії Чейза Олівера, який отримав понад 2% голосів. Таким чином, республіканці зазнають відчутної поразки у штаті, який раніше був електорально їхнім.

На сьогодні більшість американських ЗМІ оцінюють, що в Сенаті будуть не менш як по 48 демократів та республіканців. Окрім Джорджії, невизначеною лишається ситуація у ще трьох штатах – Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Попередньо, якщо врахувати Джорджію (де 6 грудня може відбутися другий тур виборів), Демократична партія може розраховувати на збереження більшості в 50 голосів у Сенаті.

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Водночас Республіканська партія, як повідомлялося, перебуває на шляху до встановлення контролю над Палатою представників Конгресу за результатами проміжних виборів у США, які відбулися у вівторок.

Про перші результати проміжних виборів у США читайте у статті: Трамп не виграв, Байден не програв: що показали проміжні вибори у США.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Головні сенсації та наслідки для України: результати виборів до Конгресу США.

Теми: СШАвибори
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