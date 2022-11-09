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Середу Україна пройшла без аварійних відключень, блекаут можливий, але передумов немає - Yasno

Валентина РоманенкоСереда, 9 листопада 2022, 21:18
Середу Україна пройшла без аварійних відключень, блекаут можливий, але передумов немає - Yasno
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SHUTTERSTOCK

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко вважає, що повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає. День середи Україна пройшла без аварійних відключень світла.

Джерело: Коваленко у Facebook

Деталі: 9 листопада в Києві енергомережа працювала стабільно - в межах графіків стабілізаційних відключень (без аварійних). За день середи було відключено 890 836 клієнтів, зазначає Коваленко.

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На четвер теж планується зберегти стабілізаційний графік, якщо не буде форсмажорних ситуацій.

Наступний крок - до графіків імовірних відключень енергетики додають приблизно 10 тисяч адрес юридичних осіб.

Пряма мова: "Якщо раніше ви не могли нормально планувати свою роботу та не розуміли, коли відключатиметься світло, то тепер робочий графік формувати буде простіше. Просто заходьте на сайт, вводьте свою адресу і отримуйте графік. Фактично зараз наша загальна база становить близько 43 тисяч адрес.

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Третє. Бачу в коментарях та в особистих багато питань про блекаут. Що думаю з цього приводу? Він можливий. Але досягти повного блекауту в Україні скаженому сусіду буде непросто. Для цього потрібно буде розбомбити або всю генерацію, або всю інфраструктуру мереж - а це сотні енергетичних об'єктів по всій країні. З нашими ЗСУ та ППО це майже неможливо. На мій погляд, для блекауту зараз нема передумов, а ось зі стабілізаційними відключеннями нам ще доведеться жити. Тому дивимось за обстрілами.

Загалом нинішня ситуація з більш прогнозованими відключеннями світла не означає, що можна вмикати екрани торговельних центрів у години-пік. Економте електроенергію, так ми зможемо ще швидше повернутися до нормального життя".

Теми: електроенергіявійна
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