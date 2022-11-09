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На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

"Європейська правда"Середа, 9 листопада 2022, 22:38
На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC
Джейк Салліван в Офісі Зеленського, фото ОП

Деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на поінформовані джерела пише NBC News.

Зазначається, що західні чиновники з оборонних відомств ставлять під сумнів здатність України повністю вибити російські війська з окупованих районів, тому стабілізація лінії фронту протягом зими, на їхню думку, може означати: жодна зі сторін, швидше за все, не досягне своєї мети.

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"Узимку все сповільнюється. (Існує) потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися", – каже один із співрозмовників NBC News.

Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.

Двоє співрозмовників NBC News, знайомі з ходом зустрічей, і один український посадовець на умовах анонімності сказали, що Салліван порушив питання про те, як закінчиться російсько-українська війна й чи може такий кінець включати дипломатичне врегулювання.

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Зокрема український співрозмовник стверджує, що радник Байдена наголошував: якщо Київ відкрито висловить прихильність до переговорів, його важелі впливу будуть посилені, а не послаблені. Він підкреслив, що Салліван не намагався тиснути на Україну з метою негайного початку переговорів або здійснення якихось конкретних кроків.

Водночас співрозмовники NBC News у США визнають, що посадити Україну й РФ за стіл переговорів буде непросто, а обидві сторони, ймовірно, розраховують на уповільнення темпів бойових дій взимку як на час для перегрупування й перепідготовки своїх сил, щоб бути готовими до наступу навесні 2023-го.

Серед імовірних посередників у такому переговорному процесі західні й американські джерела називають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, й він начебто дав попередню згоду. Розглядалися й інші варіанти – зокрема Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати, та вони не були настільки ж реальними, як у випадку Анкари.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Салліван проводив конфіденційні обговорення зі своїм російським колегою, секретарем Ради Безпеки Миколою Патрушевим, і старшим помічником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим протягом останніх кількох місяців.

Салліван пізніше підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими, незважаючи на війну в Україні.

Теми: переговоривійнаУкраїнаРосія
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