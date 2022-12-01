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Німеччина й Норвегія просять НАТО допомогти в захисті підводної інфраструктури

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 00:03
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в середу заявили, що разом звернуться до НАТО з проханням координувати захист підводної інфраструктури Європи на тлі атак на російські газопроводи "Північний потік".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми дуже серйозно ставимося до захисту нашої критичної інфраструктури, і ніхто не повинен думати, що атаки залишаться без наслідків. Трубопроводи, телефонні кабелі, інтернет-зв'язок є життєво важливими для наших держав і повинні бути особливо захищені", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини нагадав, що Норвегія відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки Європи після відмови від російських енергоносіїв, тож безпека підводних трубопроводів є для цього необхідною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що вітає пропозицію Німеччини та Норвегії.

"Ми посилили наші зусилля після нещодавнього саботажу трубопроводів "Північний потік". Життєво важливо зробити ще більше для забезпечення того, щоб наша морська інфраструктура залишалася в безпеці від майбутніх руйнівних актів", – сказав він.

Європейські країни посилили захист критично важливих об'єктів після того, як у вересні на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які сполучають Росію з Німеччиною, було зафіксовано витік газу в Балтійському морі.

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Данія, Швеція та Норвегія сходяться на тому, що витоки були спричинені підривами трубопроводів.

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів. Росія заперечує саботаж на своїх трубопроводах і стверджувала, що до інциденту була причетна Британія.

Теми: НімеччинаНорвегія
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