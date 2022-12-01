Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба обговорив з МЗС Данії підтримку України і зусилля з реалізації формули миру

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 00:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України і зусилля з реалізації формули миру з главою МЗС Данії Йеппе Кофодом.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "За два роки спільної роботи… ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями.

На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніяКулеба Дмитро
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

День ЧС-22: Японія виборола путівку в плей-оф, Бельгія та Німеччина вилетіли

РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні – Зеленський

Байден назвав умову для переговорів із Путіним

ЄС домовився про обмеження ціни на російську нафту: $60 за барель з механізмом коригування – ЗМІ

Кулеба розказав, що було в листах з погрозами, надісланих українським посольствам

НАБУ і САП взялися за махінації з житлом екснардепа ОПЗЖ

Усі новини...
Данія
Лівий блок на чолі з чинною прем’єркою Данії несподівано виграв вибори
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
Франція планує скасувати поставку частини Caesar Данії, щоб надати їх Україні - ЗМІ
Останні новини
01:34
США домовляються з країнами Близького Сходу про передачу Україні систем NASAMS – Politico
00:54
На півдні по росіянах "щось нове літало" – Кім про обстріли ворога
00:24
За день росіяни спрямували на Сумщину 180 снарядів
23:55
Генсек НАТО: Зарано говорити, чи домовляться Польща й Німеччина про Patriot в Україні
23:49
Міграційна служба видала перше посвідчення на повернення в Україну для депортованих до РФ
23:24
У Конгресі США пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
23:18
Не Росії розповідати, хто занурив Молдову в пітьму – МЗС країни
23:14
Італійський уряд запроваджує тимчасове управління на заводі, що належить "Лукойлу"
23:05
День ЧС-22: Японія виборола путівку в плей-оф, Бельгія та Німеччина вилетіли
23:04
Зеленський: Референдум 1991 року об’єднав усю Україну, більше не будемо камінчиками імперій
Усі новини...