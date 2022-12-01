Кулеба обговорив з МЗС Данії підтримку України і зусилля з реалізації формули миру
Четвер, 1 грудня 2022, 00:46
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України і зусилля з реалізації формули миру з главою МЗС Данії Йеппе Кофодом.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова: "За два роки спільної роботи… ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями.
На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського".
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