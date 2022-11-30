Кулеба обговорив з МЗС Данії підтримку України і зусилля з реалізації формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України і зусилля з реалізації формули миру з главою МЗС Данії Йеппе Кофодом.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "За два роки спільної роботи… ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями.

Реклама:

На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського".