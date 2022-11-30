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Кулеба обговорив з МЗС Данії підтримку України і зусилля з реалізації формули миру

Ольга Глущенко Середа, 30 листопада 2022, 23:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив підтримку України і зусилля з реалізації формули миру з главою МЗС Данії Йеппе Кофодом.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "За два роки спільної роботи… ми пройшли багато криз і стали справжніми друзями.

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На сьогоднішній зустрічі ми обговорили непохитну і тривалу підтримку Данією України, а також зусилля щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського".

Теми: ДаніяКулеба Дмитро
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