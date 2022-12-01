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США можуть значно розширити масштаби бойової підготовки ЗСУ – CNN

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 01:27
ілюстративне фото ЗСУ

Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

Згідно з новою програмою, Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Видання зазначає, що це буде "набагато більш інтенсивне і всебічне" навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великобританії.

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Теми: СШАвійнаЗбройні сили
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