США можуть значно розширити масштаби бойової підготовки ЗСУ – CNN
Четвер, 1 грудня 2022, 00:27
Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.
Джерело: CNN із посиланням на джерела
Деталі: Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.
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Згідно з новою програмою, Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.
Видання зазначає, що це буде "набагато більш інтенсивне і всебічне" навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великобританії.