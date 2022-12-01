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Військові США не брали участі в ліквідації ватажка ІДІЛ – Reuters

Четвер, 1 грудня 2022, 03:54
ілюстративне фото Andrew Renneisen/Getty Images

Сполучені Штати заявили, що їхні військові не брали участі в операції з ліквідації одного з ватажків терористичного угрупування ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші в Сирії.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву Пентагону

Деталі: Військові США уточнили, що операцію було проведено в середині минулого місяця силами повстанського руху "Сирійська вільна армія".

А також зазначили, що "американські військові не брали участі в операції".

Що передувало: Лідер бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші загинув під час бойових дій, заявив у середу речник угруповання.

Нагадаємо: "Ісламська держава" оголосила Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураші своїм новим лідером у березні після смерті попередника – Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураші. Він підірвав себе й оточення під час американської антитерористичної операції в Сирії в лютому.

ІДІЛ виникла під час громадянської війни в Іраку й захопила значні території Іраку і Сирії в 2014 році, коли її тодішній лідер Абу Бакр аль-Багдаді проголосив утворення ісламського халіфату, а себе – халіфом усіх мусульман.

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Жорстоке правління ІДІЛ, під час якого терористи вбили й стратил тисячі людей, завершилося їхнім розгромом у Мосулі іракськими й міжнародними силами в 2017 році. Відтоді організація почала підпільну діяльність, продовжуючи вчиняти теракти в Іраку, Сирії та інших країнах.

Абу Бакр аль-Багдаді був убитий у 2019 році у результаті антитерористичної операції США.

Теми: СШАтероризмСирія
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