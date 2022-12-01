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"Не дозволимо нас залякати" – Шольц пообіцяв Україні підтримку до перемоги

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 04:46
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримуватиме Україну в боротьбі проти Росії до перемоги.

Джерело: Шольц, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжимо підтримувати Україну, скільки буде потрібно: економічно, фінансово, гуманітарно, через відбудову зруйнованої енергетичної інфраструктури – а також зброєю".

"Невпинні атаки на життєво важливу інфраструктуру, на водо- та енергомережі, на українські міста та села – це жахлива і водночас відчайдушна стратегія випаленої землі".

Деталі: Україна, за його словами, має отримати можливість реалізувати своє законне право на самооборону. Але це також служить для захисту європейської архітектури безпеки, зауважив Шольц. Він переконаний, що Росія не може виграти і не виграє розв’язану нею війну.

Поведінка росії в Україні призвела до зміни безпекового середовища в усій Європі, констатував канцлер. Він запевнив, що Німеччина винесла з цього уроки для власного захисту та підтримки союзників.

Шольц також зазначив, що на Заході дуже серйозно сприймають безвідповідальну ядерну риторику російського режиму.

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"Але ми не дозволимо нас залякати", - запевнив політик. З цією метою, повідомив він, федеральний уряд вирішив закупити винищувачі F-35 як частину німецької ядерної програми.

Теми: ШольцНімеччинавійнаУкраїна
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