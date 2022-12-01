Росіяни не роблять висновків і виснажують сили біля Бахмута – ISW
Російські військові, на думку аналітиків інституту вивчення війни (ISW), не зробили висновків, тому зазнають втрат і виснажують власні сили під час боїв навколо Бахмута.
Джерело: ISW
Дослівно: "Ворожі зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків з попередніх кампаній з великою кількістю жертв, сконцентрованих на цілях обмеженого оперативного або стратегічного значення.
З кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти навколо Бахмута".
"Втрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких боїв навколо Бахмута на виснаження, значно перевищують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від захоплення міста".
Деталі: інститут заявляє, що Кремль продовжує зусилля з придушення інакомислення всередині країни за допомогою законодавства, яке розширює визначення "іноземних агентів" і тих, хто піддається іноземному впливу.
Заходи російської влади, ймовірно, спрямовані на боротьбу зі зростаючим числом проявів незгоди веденням Кремлем війни.
На думку ISW, розширюючи визначення осіб, які класифікуються як іноземні агенти, Кремль може розширити можливості використання цього визначення для посилення заходів цензури та посилення контролю над інформаційним простором.
Російські соціологічні опитування свідчать про те, що російська громадськість втомлюєтся від війни Росії в Україні.
Основні висновки ІSW:
- Зусилля російських військових навколо Бахмута свідчать про те, що російські війська не зробили висновків з попередніх дорогих кампаній, сфокусованих на оперативно незначущих населених пунктах.
- Російська державна атомна компанія "Росенергоатом" призначила нового директора Запорізької атомної електростанції.
- Кремль продовжує зусилля з придушення внутрішнього інакомислення шляхом розширення заходів, нібито спрямованих проти "іноземних агентів".
- Російські соціологічні опитування свідчать про те, що російська громадськість, можливо, втомилася від війни Росії в Україні.
- Російські війська продовжували докладати зусиль для оборони від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували поступово закріплюватися в районі Бахмута та проводити наступальні операції в районі Авдіївки-Донецька.
- Український чиновник визнав, що українські сили проводять операцію на Кінбурнській косі.
- Російські та українські джерела повідомили, що російська влада продовжує проводити заходи часткової мобілізації.
- Зусилля російських посадовців щодо інтеграції незаконно анексованих територій до складу Російської Федерації, ймовірно, є дуже дезорганізованими.