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Попередження Маску: ЄС може заблокувати Twitter – FT

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 06:48
ілюстративне фото

за недотримання правил ЄС з модерації контенту.

Джерело: Financial Times

Деталі: 30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, під час якої заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.

"Twitter повинен дотримуватися контрольного пакету правил, у який включено відмову від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", - йдеться у виданні.

Крім того, зазначається, що серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв за якими користувачів можуть забанити.

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Теми: соцмережіМаскЄС
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