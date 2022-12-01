Попередження Маску: ЄС може заблокувати Twitter – FT

за недотримання правил ЄС з модерації контенту.

Джерело: Financial Times

Деталі: 30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, під час якої заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.

"Twitter повинен дотримуватися контрольного пакету правил, у який включено відмову від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", - йдеться у виданні.

Крім того, зазначається, що серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв за якими користувачів можуть забанити.