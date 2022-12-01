На Дніпропетровщині ворог "накривав" громади "Градами" та важкою артилерією

Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині Дніпропетровської області "Градами" та важкою артилерією.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід і лінія електропередач.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території ат з’ясовувати деталі атак.