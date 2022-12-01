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На Дніпропетровщині ворог "накривав" громади "Градами" та важкою артилерією

Ольга Глущенко Четвер, 1 грудня 2022, 07:46
наслідки обстірлів, фото з тг Резнічкенка

Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині Дніпропетровської області "Градами" та важкою артилерією.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід і лінія електропередач.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території ат з’ясовувати деталі атак.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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