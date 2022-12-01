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Макрон у США розкритикував законодавчий пакет Байдена для зниження інфляції

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 07:16

Президент Франції Еммануель Макрон у середу розкритикував перед членами американського Конгресу від обох політичних партій нові американські субсидії, які розлючують європейських лідерів.

Про це агентству Reuters стало відомо від одного з учасників зустрічі за зачиненими дверима, пише "Європейська правда".

Макрон прибув до Вашингтона у вівторок зі своїм другим державним візитом у США з моменту вступу на посаду в 2017 році.

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Напередодні візиту французькі чиновники заявили, що Макрон висловить Байдену свою опозицію з приводу субсидій, які передбачені в Законі про зниження інфляції (IRA).

На зустрічі з американськими законодавцями в Бібліотеці Конгресу Макрон зазначив, що закон про зниження інфляції "дуже агресивний" стосовно європейських компаній.

Європейські лідери скаржилися на законодавчий пакет, підписаний Байденом у серпні, який пропонує значні субсидії для продукції американського виробництва, що, за словами європейців, несправедливо ставить у невигідне становище неамериканські компанії та стане серйозним ударом для їхньої економіки, у той час як Європа бореться з наслідками війни Росії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, у Європі зростає гнів з приводу американських субсидій, які загрожують зруйнувати європейську промисловість та можуть викликати торгову війну між союзниками на тлі російського вторгнення в Україну.

Теми: МакронБайденСША
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