Розвідка Британії: РФ має проблеми з ефективністю стратегії ударів по інфраструктурі України

Розвідка Британії вважає, що стратегія РФ зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

"Починаючи з жовтня 2022 року, Росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки", - йдеться у зведенні.

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За задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

Російські удари продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, широкомасштабних гуманітарних страждань по всій Україні, наголошується у зведенні.

Однак, ефективність цієї стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

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Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев'яти місяців, матеріальний і психологічний ефект цієї операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута в початковий період війни, наголосила британська розвідка.

Напередодні розвідка Британії відзначала, що з 1 грудня РФ ще більше посилить репресії проти так званих "іноагентів".