Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: РФ має проблеми з ефективністю стратегії ударів по інфраструктурі України

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 08:11

Розвідка Британії вважає, що стратегія РФ зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в четвер, пише "Європейська правда".

"Починаючи з жовтня 2022 року, Росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки", - йдеться у зведенні.

Реклама:

За задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

Російські удари продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, широкомасштабних гуманітарних страждань по всій Україні, наголошується у зведенні.

Однак, ефективність цієї стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев'яти місяців, матеріальний і психологічний ефект цієї операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута в початковий період війни, наголосила британська розвідка.

Напередодні розвідка Британії відзначала, що з 1 грудня РФ ще більше посилить репресії проти так званих "іноагентів".

Теми: розвідкаВелика БританіявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
Росія прибрала "калібри" з Чорного моря
Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки
Данілов закликав не жити очікуванням ракетних ударів: Влада вас попередить
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: