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Уряд Чехії підтримав продовження віз тимчасового захисту для українців до березня 2024 року

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 09:53

Уряд Чехії затвердив можливість продовження віз тимчасового захисту для українських біженців до кінця березня 2024 року - сьогодні цей термін обмежений березнем 2023 року.

Про це повідомляє Czech Radio, пише "Європейська правда".

Проєкт рішення ще має розглянути парламент, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. 

На думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.

Статус тимчасового захисту дає українським біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. 

За словами Віта Ракушана, це дозволить державним структурам з'ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Чехія видала українським біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.

Раніше Ракушан заявляв, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист в ЄС, але повернулися додому, можуть знову приїхати в країни Євросоюзу, якщо умови не дозволяють їм залишатися в Україні взимку.

Як повідомлялося, прессекретар президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв як біженку.

Теми: ЧехіяУкраїнабіженці
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