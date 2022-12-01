Чехія хоче замінити російські вертольоти серії Мі американськими CH-47 Chinook

У Генштабі Чехії почали шукати заміну російським транспортним вертольотам серії Мі - найбільші шанси має американський CH-47 Chinook від Boeing.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Армія розробила концепцію вертолітних повітряних сил, яку минулого тижня представила оборонному комітету. За словами кількох законодавців, військові хотіли б придбати вісім-дев'ять американських машин, які літають з кінця 1960-х років і використовувалися також у в'єтнамській війні.

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За даними з відкритих джерел, їх ціна коливається в межах від 60 до 90 млн доларів за штуку, тобто від 1,5 до 2 млрд чеських крон. Таким чином, закупівля транспортних вертольотів обійшлася б у суму від 13 до 20 млрд чеських крон.

Американський виробник Boeing за 60 років виготовив понад 1200 таких машин, які служать у 19 арміях світу. Компанія постійно модернізує машини, які є одними з найшвидших у світі.

Більше про концепцію розвитку вертолітного складу Повітряних сил у Міноборони Чехії поки що нічого не хочуть говорити. "Пріоритетом є подальше позбавлення від застарілої східної техніки і придбання сучасної західної техніки", - сказала представниця міністерства оборони Симона Циганкова. Вона нагадала про триваючу закупівлю 12 вертольотів Bell, а також про передачу восьми з них в дар урядом США.

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"Питання заміни транспортних вертольотів буде вирішуватися пізніше. Ми виходимо з того, що заміна транспортних вертольотів розпочнеться не пізніше 2030 року", - додала Циганкова.

Закупівля військової техніки, особливо літаків, займає багато років. Наприклад, цього року міністерство розпочало закупівлю американських винищувачів F-35, але очікуване надходження перших машин очікується не раніше 2029 року. Тому переговори про гелікоптери оборонному відомству доведеться розпочинати вже найближчим часом.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 - радянського та російського виробництва серії Мі. Однак їхнє обслуговування, за яке відповідає державне підприємство LOM Praha, стає все більш складним через війну в Україні. Армія має лише кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.