Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія хоче замінити російські вертольоти серії Мі американськими CH-47 Chinook

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 09:20

У Генштабі Чехії почали шукати заміну російським транспортним вертольотам серії Мі - найбільші шанси має американський CH-47 Chinook від Boeing.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Армія розробила концепцію вертолітних повітряних сил, яку минулого тижня представила оборонному комітету. За словами кількох законодавців, військові хотіли б придбати вісім-дев'ять американських машин, які літають з кінця 1960-х років і використовувалися також у в'єтнамській війні.

Реклама:

За даними з відкритих джерел, їх ціна коливається в межах від 60 до 90 млн доларів за штуку, тобто від 1,5 до 2 млрд чеських крон. Таким чином, закупівля транспортних вертольотів обійшлася б у суму від 13 до 20 млрд чеських крон.

Американський виробник Boeing за 60 років виготовив понад 1200 таких машин, які служать у 19 арміях світу. Компанія постійно модернізує машини, які є одними з найшвидших у світі.

Більше про концепцію розвитку вертолітного складу Повітряних сил у Міноборони Чехії поки що нічого не хочуть говорити. "Пріоритетом є подальше позбавлення від застарілої східної техніки і придбання сучасної західної техніки", - сказала представниця міністерства оборони Симона Циганкова. Вона нагадала про триваючу закупівлю 12 вертольотів Bell, а також про передачу восьми з них в дар урядом США.

ВІДЕО ДНЯ

"Питання заміни транспортних вертольотів буде вирішуватися пізніше. Ми виходимо з того, що заміна транспортних вертольотів розпочнеться не пізніше 2030 року", - додала Циганкова.

Закупівля військової техніки, особливо літаків, займає багато років. Наприклад, цього року міністерство розпочало закупівлю американських винищувачів F-35, але очікуване надходження перших машин очікується не раніше 2029 року. Тому переговори про гелікоптери оборонному відомству доведеться розпочинати вже найближчим часом.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 - радянського та російського виробництва серії Мі. Однак їхнє обслуговування, за яке відповідає державне підприємство LOM Praha, стає все більш складним через війну в Україні. Армія має лише кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

Теми: ЧехіяарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: