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Лукашенко зібрав силовиків: обговорюють оборону Білорусі

Ірина БалачукЧетвер, 1 грудня 2022, 09:20
Лукашенко зібрав силовиків: обговорюють оборону Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав 1 грудня силовий блок на нараду, на якій обговорюють, чи потрібні додаткові заходи щодо захисту та оборони РБ.

Джерело: підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого" і білоруське держвидання "Белта"   

Пряма мова Лукашенка: "Усі силові відомства відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону. Україна під будь-яким приводом, найімовірніше, намагається втягнути війська держав-членів НАТО в конфлікт. Усе це підтверджується нещодавнім падінням ракети на територію Польщі".

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Деталі: Самопроголошений президент додав, що з боку білоруської опозиції нібито дедалі частіше лунають "заклики до захоплення влади силовим шляхом і вчинення терористичних актів на території Білорусі".

Він також повторив завчену мантру, що "західні держави продовжують нарощувати військовий потенціал своїх збройних сил" біля кордонів РБ.

Лукашенко додав, що поки що йому нібито "вдається стримувати ймовірного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі", але водночас потрібно "постійно відстежувати, бачити і не пропустити ознаки, які вкажуть на безпосередню підготовку до агресії проти Білорусі".

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаНАТО
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