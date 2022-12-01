У Лимані затримали колаборантку-псевдоголову мікрорайону
Служба безпеки України викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.
Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Донецької області
Деталі: Зазначається, що місцева жителька сама "вийшла" на загарбників після захоплення міста Лиман у липні 2022 року і запропонувала свою допомогу у війні проти України.
Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.
Її призначили "головою мікрорайону "Північний", де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресору учасників руху опору.
Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо "приєднання" регіону до країни-агресора.
Для забезпечення підтримки "нової влади" і збору потрібної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з РФ у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.
У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала "скаргою" до окупаційних органів та репресіями.
Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя, але їй це не вдалося.
Жінці оголошено підозру в колабораційній діяльності. Наразі суд арештував зловмисницю без можливості внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.